Gesundheit in Kamp-Lintfort : Bernhard-Chirurgie will jetzt Referenzzentrum werden

Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie zeichnete die Klinik dreimal als Kompetenzzentrum aus.

Innerhalb von fünf Monaten ist die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Bauch-Chirurgie) des St.-Bernhard-Hospitals gleich drei Mal von ihrer Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV), mit einem Erst-Zertifikat ausgezeichnet worden. So darf sich die Klinik unter Leitung von Chefarzt Gernot M. Kaiser Kompetenzzentrum für Minimalinvasive Chirurgie, Kompetenzzentrum für Chirurgische Koloproktologie und Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie nennen. In diesen Zentren werden Operationen, insbesondere auch in sogenannter Schlüssellochtechnik, sowie weiterführende Therapien bei allen Dickdarm- und Enddarm-Erkrankungen und bei Brüchen durchgeführt. „Wir sind sehr stolz auf das, was Professor Kaiser und sein Team erreicht haben“, betonte Clemens Roeling, stellvertretender Pflegedirektor des St.-Bernhard-Hospitals.