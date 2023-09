Politik in Kamp-Lintfort Kürzungen im Sport – Christdemokraten werfen der SPD ein falsches Spiel vor

Dass die Sozialdemokraten mittlerweile zu der Erkenntnis gelangt seien, das Programm „Moderne Sportstätte“ als sinnvoll zu erachten, sei begrüßenswert, so der Politiker. „Dazu sei allerdings einmal erwähnt, dass mit der ,Modernen Sportstätte‘ unter einer CDU-geführten Landesregierung das größte Sportförderprogramm aufgelegt wurde, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat.“ Das Programm wurde in der dritten Lesung im Landtag im Dezember 2018 verabschiedet. Bei den damaligen Haushaltsberatungen war das Förderprogramm im Einzelplan der Staatskanzlei enthalten.