Schule in Kamp-Lintfort Schüler ermitteln beim Wintersportfest ihre Stadtmeister

An den zehn Stationen Slalomdribbling, Seilchenspringen, Ziehen über eine Bank, Schlusssprung auf und über den Kasten, Laufkehre über einen Barren, Sprint zwischen zwei Kästen, Ballwurf, Hockwende, Werfen von Bohnensäckchen sowie Absitzen am Kasten galt es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Meist entschieden nur wenige Punkte den Wettkampf. Bei den Mädchen des Jahrgangs 2012 holte sich Boglarka Bodnar von der Grundschule am Pappelsee mit 159 Punkten den ersten Platz. Die höchste Punktzahl des Tages erzielte Felix Flür von der Grundschule am Pappelsee mit 178 Punkten. Er holte sich damit den Sieg bei den Jungen des Jahrgangs 2012. Auf das Siegerpodest bei den Jungen des Jahrgangs 2013 schaffte es Max Scheller von der Grundschule am Pappelsee mit 175 Punkten. Auch der Sieg Jahrgang 2013 bei den Mädchen ging an die Grundschule am Pappelsee und zwar durch Rangeen Barakat mit 155 Punkten. Auf das Siegerpodest der Mädchen des Jahrgangs 2014 schaffte es Feroza Zymeray von der Grundschule am Pappelsee mit 140 Punkten.