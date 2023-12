Neues Sportangebot in Kamp-Lintfort Im Playparc kommt der Sport jetzt auch aus der Box

Bei der Sportbox handelt es sich um eine 730 Kilogramm schwere quadratische Box aus Betonwerkstein. Die Förderung durch den Deutschen Olympischen Sportbund umfasst Aufstellung und Lieferung mit einer Grundausstattung wie zum Beispiele Medizinbälle, Kettlebells und Springseile. „Wir haben außerdem einen Warengutschein in Höhe von 200 Euro für weitere Sportgeräte bekommen“, sagt Bettina Grenz-Klein. Angeschafft wurden davon Boule-Kugeln, Tischtennisschläger, Spike-Ball und Wikingerschach, um Familien zu animieren, gemeinsam sportlich aktiv zu werden. „Mit Trimm-Dich hat das nichts mehr zu tun“, betonte Bürgermeister Christoph Landscheidt, als sich die Sportbox am Dienstag erstmals öffnete. Erster Beigeordneter Christoph Müllmann und Bettina Grenz-Klein probierten das Spiel „Spike-Ball“ aus. „Ich kannte es bisher nur von meinen Kindern“, erzählte Christoph Müllmann. Die Sportbox ergänze den Playparc am Pappelsee. Dort finden Sportfans bereits seit einigen Jahren diverse Kraftsportgeräte vor. Geplant ist, im nächsten Frühjahr ein Sport-im-Park-Angebot mit der neuen Box zu verbinden. Dazu werden neben dem TuS Lintfort weitere Vereine und Einzelpersonen gesucht, die ein Mitmachprogramm in den Sommermonaten anbieten wollen. Wer interessiert ist, meldet sich beim städtischen Sportamt.