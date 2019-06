Wettkampf in Kamp-Lintfort : Spiel ohne Grenzen: 480 Grundschüler toben sich aus

Kamp-Lintfort Am Samstag fand die fünfte Auflage des Spaß-Spiels statt.

Sommer, Sonne, Kaktus-Eis – am vergangenen Samstag fand die fünfte Auflage des „Spiels ohne Grenzen“ auf der Wiese vor den Glückauf-Sportanlagen statt. An die 480 Schüler aus allen Kamp-Lintforter Grundschulen sind gekommen, um sich – in Anlehnung an die beliebte Fernsehsendung der 1970er und 1980er Jahre – in Sport- und Geschicklichkeitsspielen zu messen. Und natürlich, um eine Menge Spaß zu haben. Ein Kind erklärt: „Das ist ja eigentlich gar kein Gewinn-Spiel, es ist ein Spaß-Spiel!“