Politik in Kamp-Lintfort SPD Kamp-Lintfort sucht mehr Bürgernähe

Seit gut elf Monaten führt Norbert Thiele die SPD-Fraktion in Kamp-Lintfort. Mit der Um- und Neubesetzung von Positionen in Ausschüssen des Stadtrates habe man, erklärte der Politiker am Dienstag, die Neuorganisation der Fraktion auch formal vollzogen. Norbert Thiele selbst übernimmt den Vorsitz im Ausschuss für Stadtentwicklung. Er folgt damit auf Jürgen Preuß, der Ende 2022 seinen Rückzug als Fraktionsvorsitzender der SPD bekannt gegeben, den Vorsitz des Ausschusses für Stadtentwicklung aber noch inne hatte. „Die Änderung des Flächennutzungsplanes unserer Stadt wird uns auf Jahre beschäftigen. In der Stadtverwaltung wurde eigens ein Runder Tisch etabliert. Es ist Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden, diese Entwicklung zu begleiten.“ Den Vorsitz im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, den bisher Thiele inne hatte, übernimmt Michael Hänsel. Kevin Waldeck wird für Jürgen Preuß im Hauptausschuss nachrücken. Die Fraktion habe im zu Ende gehenden Jahr etliche Themen angestoßen, betonte Thiele: Die Installation einer Trinkwasserstelle am Rathaus, die Verleihung eines Heimatpreises und die Initiative für Müllpatenschaften gehören unter anderem dazu. Ergebnis einer Klausurtagung sei insbesondere eine neue Broschüre, in der Kommunalpolitik erklärt würde. Außerdem habe man Strategien entwickelt, wie Politik wieder in Kontakt mit den Bürgern kommen könne. So werde die SPD unter anderem ein Bürgertelefon schalten, um so Barrieren für die Kamp-Lintforter abzubauen.