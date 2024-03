SPD fordert Landesunterstützung Kitas in Kamp-Lintfort gehen bei Milchprogramm leer aus

Kitas in Kamp-Lintfort gehen bei einem Förderprogramm zur Versorgung der Kinder mit Milch oft leer aus. Das kritisiert der Landtagsabgeordnete René Schneider (SPD). Bei der Förderung handele es sich um ein EU-Schulprogramm, das sich an Kitas, Grund- und Förderschulen richtet. Ziel sei es, dass möglichst viele Kinder in den Einrichtungen kostenlos Milch erhalten. Sechs Kitas aus Kamp-Lintfort haben sich in den vergangenen zwei Jahren auf das Programm beworben. Vier von ihnen bekamen jedoch keine Unterstützung. Das ergab eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion an die NRW-Landesregierung. „Die Fördermittel sind nicht ausreichend, um den Bedarf zu decken“, sagt Schneider und fordert: „Das Land NRW muss die Zuschüsse aufstocken.“ Ziel der SPD sei eine kostenfreie, schmackhafte und kindgerechte Verpflegung an allen Kitas und Schulen in NRW. Kinder an eine gesunde Ernährung heranzuführen, sei auch der Ansatz des Schulprogramms der Europäischen Union, aus dem die Fördermittel stammten. „Die EU hat hier eine gute Idee. Unsere Aufgabe auf Landesebene ist es, diese zu stärken und auszubauen“, sagt Schneider. Von einer zusätzlichen Landesförderung könne aus Schneiders Sicht auch die heimische Landwirtschaft profitieren. „Es wäre eine große Chance, Aufmerksamkeit auf gesunde Ernährung mit hochwertigen, saisonalen und regionalen Produkten aus landwirtschaftlicher Erzeugung zu richten, indem das Programm mit Obst und Gemüse aus heimischem Anbau aufstockt wird“, so Schneider und berichtet, dass sich landesweit 1.605 Kitas und Schulen aus NRW um die Teilnahme am Milchprogramm beworben hätten, aber gerade einmal für 703 hätten die Mittel gereicht hätten.