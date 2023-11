SPD-Forderung in Kamp-Lintfort „Kein späterer Ruhestand für die Feuerwehrleute“

Dass junge Leute sich für die Feuerwehr interessierten, zeige der Zuspruch für Kinder- und Jugendfeuerwehren. Hier habe es sogar leicht erhöhten Zulauf gegeben. Doch da Betreuer fehlten, seien die Wartelisten lang. „Wenn wir früh das Interesse an dieser Arbeit wecken, haben wir Jahre später mehr junge Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich oder hauptamtlich bei der Feuerwehr einzubringen“, so Rademacher. Aktuell arbeiten 20 hauptamtliche Feuerwehrleute in Kamp-Lintfort. Unterstützt werden Sie von ehrenamtlich engagierten Menschen, so dass etwa 150 Einsatzkräfte in Kamp-Lintfort bereitstehen.