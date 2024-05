Tierpark in Kamp-Lintfort „Kalisto-Betreiber setzen auf Eigenfinanzierung“

„Der Kalisto-Tierpark ist ein tolles Ausflugsziel für Familien und Schulklassen in unserem Zechenpark. Es ist dem Betreiber-Ehepaar und seinem Team zu verdanken, dass Kalisto sich zu der meistbesuchten touristischen Einrichtung in Kamp-Lintfort entwickelt hat“, sagt Kevin Waldeck, Vize-Fraktionsvorsitzender der SPD im Kamp-Lintforter Stadtrat, im Vorfeld der Sitzung am kommenden Dienstag. Dennoch will seine Fraktion nicht den CDU-Antrag unterstützen, dem Tierpark einen jährlichen städtischen Zuschuss von insgesamt 50.000 Euro zu gewähren.