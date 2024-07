Grundsteuerreform Kamp-Lintfort SPD fordert differenzierte Sätze für Wohnen und Gewerbe

Die SPD-Fraktion in Kamp-Lintfort fordert differenzierte Hebesätze für Wohn- und Gewerbeimmobilien im Zuge der Grundsteuerreform 2025. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion zur Sitzung des Stadtrates am Dienstag vorgelegt. „Die Neubewertung der Grundstücke aufgrund der Grundsteuerreform hat gezeigt, dass Wohngrundstücke überproportional stärker belastet werden als Nicht-Wohngrundstücke“, betont SPD-Fraktionsvorsitzender Norbert Thiele in einer Pressemitteilung.