Politik in Kamp-Lintfort Norbert Thiele führt die SPD-Fraktion

Norbert Thiele fühlt gut vorbereitet auf das neue politische Amt: Die SPD-Fraktion hat ihn am Montagabend einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Thiele folgt auf Jürgen Preuß, der das Ehrenamt zum Jahreswechsel niedergelegt hatte (RP berichtete). Der Kamp-Lintforter, der am Berufskolleg für Technik in Moers als Lehrer unterrichtet, engagiert sich seit 2004 aktiv in der Kommunalpolitik, zunächst als sachkundiger Bürger, seit 2009 dann als gewähltes Mitglied der SPD im Kamp-Lintforter Stadtrat und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Ich habe nur kurz überlegen müssen, ob ich das Amt annehme“, erklärte der 64-Jährige, der auch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport leitet, am Dienstag im Pressegespräch.