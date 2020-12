Natur in Kamp-Lintfort : SPD: Keine Abgrabung in Wasserschutzgebieten

Eine geplante Änderung des Landeswassergesetzes besorgt Politiker und Bürger. Foto: Wasserverbund Niederrhein

Kamp-Lintfort Mit einer Resolution, die zudem von den SPD-Fraktionen der Kreise Viersen und Kleve parallel in deren Kreistage eingebracht werde, will die SPD im Kreis Wesel verhindern, dass künftig in Wasserschutzgebieten Gesteine, Kies und Sand abgegraben werden dürfen.

Gegen die Ausweitung der Kiespläne der Landesregierung will die SPD-Kreistagsfraktion Wesel ein Zeichen setzen. Mit einer Resolution, die zudem von den SPD-Fraktionen der Kreise Viersen und Kleve parallel in deren Kreistage eingebracht werde, will man gemeinsam verhindern, dass künftig in Wasserschutzgebieten Gesteine, Kies und Sand abgegraben werden dürfen.

Mit dem neuen Landeswassergesetz beabsichtige die schwarz-gelbe Landesregierung, so die SPD, das Abgrabungsverbot in Wasserschutzgebieten zu streichen und den Rohstoffabbau weiter zu erleichtern. „Wird das so kommen, kann es in Zukunft möglich sein, in Schutzzonen von Wasserschutzgebieten abzugraben“, befürchtet Gerd Drüten, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Wesel. Das verschärfe den Konflikt um künftige Flächen für Abgrabungen und bringe jetzt auch unsere Trinkwassergewinnung in Gefahr. Bereits durch den neuen Landesentwicklungsplan der Landesregierung müssten in NRW noch mehr Flächen für Abgrabungen von Gesteinen, Kies und Sand ausgewiesen werden, als ohnehin schon möglich gewesen sei. „Nun sollen nicht nur mehr Flächen, sondern auch die Sicherheit der Trinkwasserversorgung den Wirtschaftsinteressen geopfert werden“, so die SPD-Kreistagsfraktion. Dabei könne auch hierzulande das Trinkwasser knapp werden.