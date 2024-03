Rekordspende in Kamp-Lintfort 2,3 Millionen Euro für Sport- und Spielprojekte

Exakt 2,3 Millionen Euro, so viel wie noch nie seit der Fusion der Sparkassen in Duisburg und Kamp-Lintfort, fließen 2024 aus der Sparkasse Duisburg Stiftung sowie der Stiftung „Kinder und Jugend“ in die Hochschulstadt – und zwar für Sport- und Spielprojekte. „Heute ist ein guter Tag“, betonte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Montagmorgen im Schirrhof. Die Sonderspende aus den beiden Stiftungen kommt in Zeiten knapper Haushaltskassen gerade recht. „Wir können Projekte in Angriff nehmen, die wir uns sonst nicht hätten leisten können“, betonte der Bürgermeister.