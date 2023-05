Geldsegen in Kamp-Lintfort Sparkassen-Stiftungen schütten 140.000 Euro für Vereine aus

Die geförderten Projekte bewegen sich zwischen 1750 Euro, die der Kamp-Lintforter Karnevalsverein erhielt, um seine Sanitärräume zu renovieren, und 48.000 Euro, die der Fußballverein TuS Fichte Lintfort bekam, um das Projekt „Volkspark 2022 – Gemeinsam schaffen wir das“ umzusetzen. 2000 Euro erhielt Poolbillardclub Joker Kamp-Lintfort. „Wir haben mit dem Geld acht Billardtische neu bezogen“, erzählte Andreas Welbers, der zweite Vorsitzende. „Seitdem wir vor zwei Jahren in unsere neuen Räume am Prinzenplatz umgezogen sind, haben wir einen enormen Zulauf. Vorher hatten wir 30 Mitglieder. Jetzt sind es 90. Wir haben neun Mannschaften und treten in allen Klassen an, außer in der ersten Bundesliga“, so Welbers.