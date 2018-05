Kamp-Lintfort: Sparkasse verlost zur WM wieder zehn Trikotsätze

Kamp-Lintfort Die Sparkasse Duisburg stellt für die neue Spielzeit 2018/2019 zehn Trikotsätze für Duisburger und Kamp-Lintforter Jugendfußballmannschaften bis zur U17 zur Verfügung. "Neue Trikots für junge Helden" heißt das Vereins-Voting während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, das zuletzt vor zwei Jahren stattfand. Auch dieses Mal werden unter <a href="http://www.facebook.com/sparkasseduisburg" target="_blank">www.facebook.com/sparkasseduisburg</a> zehn Vereine per Abstimmung ermittelt, die einen der begehrten Trikotsätze in Vereinsfarbe gewinnen können.

Eine Bewerbung zur Teilnahme an der gemeinschaftlichen Aktion mit der Provinzial-Versicherung ist bis zum 1. Juni möglich. Vereinsvertreter, die in diesen Tagen von der Sparkasse per Post auf die Aktion aufmerksam gemacht werden, senden dazu einfach eine Mail mit Vereinslogo an pr@spk-du.de. Mit Anstoß der WM am 14. Juni wird die Abstimmung freigeschaltet und mit Anpfiff des Finales in Moskau am 15. Juli stehen die zehn siegreichen Vereine fest, die dann eine ihrer Jugendmannschaften benennen.