Die Vereinskasse aufbessern Sparkasse startet einen Spendenmarathon für Vereine

Vereine und Menschen, die ihren Vereinen etwas Gutes tun wollen, könnten die Projekte per Link in den sozialen Medien teilen und so eine höhere Reichweite und ein größeres Spendenvolumen generieren. Auch Vereine oder Institutionen, die noch nicht Kunden der Sparkasse sind, könnten die Plattform kostenlos nutzen und für ihre Projekte Spenden sammeln. Die Registrierung von Projekten auf „WirWunder“ oder zur Unterstützung von Projekten in Duisburg oder Kamp-Lintfort finden Interessierte unter www.wirwunder.de/duisburg