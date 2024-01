Plattform für Vereine in Kamp-Lintfort Spendenmarathon erbringt 67.500 Euro

Mehr als 660 Bürger haben am Spendenmarathon über die Spendenplattform „WirWunder“ der Sparkasse Duisburg in der Vorweihnachtszeit teilgenommen. Während des Aktionszeitraums seien für 52 Vereine aus Duisburg und Kamp-Lintfort rund 67.500 Euro Gesamtspenden eingegangen. Das teilt die Sparkasse mit. Unter anderem haben die Spender damit Förderprojekte der Musikschule Kamp-Lintfort, des Lintforter Turnvereins 1927 oder auch des Vereins LesArt Kamp-Lintfort unterstützt. Die Sparkasse Duisburg habe für alle teilnehmenden Projekte während des Spendenzeitraums einen zusätzlichen Aktionstopf in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Verteilung dieser Sonderspende an die teilnehmenden Vereine sei im Anschluss am Spendenmarathon erfolgt. Die Spendenplattform www.wirwunder.de/kamp-lintfort biete, so die Sparkasse, in Kooperation mit betterplace.org eine einfache Möglichkeit, gemeinnützige Vereine und soziale Projekte aus Kamp-Lintfort zu unterstützen. Viele Vereinsmitglieder hätten die Aktion zu Anlass genommen, um ihren Verein zu registrieren oder um die bereits bestehende Spendenseite noch bekannter zu machen. Bereits seit 2018 seien dort für 370 Spendenprojekte insgesamt 1.079.095 Euro eingesammelt worden.