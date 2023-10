Anmeldung in Kamp-Lintfort Das Planspiel Börse ist gestartet

Als digitales Lernprojekt kann das Planspiel Börse von überall gespielt werden. Ob im Klassenzimmer, in den Pausen, in den Ferien oder zu Hause – allen Teilnehmenden steht der Zugang zum Planspiel in diesem Jahr über eine App (für IOS und Android) und eine Webversion zur Verfügung. Nach erfolgreicher Registrierung können die Teilnehmenden mit einem virtuellen Startguthaben von 50.000 Euro risikolos die Marktmechanismen des Börsenhandels kennenlernen.