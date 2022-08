Berufstart in Kamp-Lintfort und Duisburg : Sparkasse Duisburg stellt 23 neue Auszubildende ein

23 junge Frauen und Männer sind bei der Sparkasse Duisburg ins Berufsleben gestartet. Foto: Sparkasse Duisburg

Kamp-Lintfort / Duisburg In den kommenden zweieinhalb bzw. drei Jahren lernen die Berufsstarter alles, was sie für ihre Zukunft als Mitarbeitende der Sparkasse Duisburg benötigen. Auch für das nächste Jahr bietet die Sparkasse wieder Ausbildungsplätze an. So läuft die Bewerbung ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

23 motivierte Nachwuchsbankkaufleute haben am 1. August die Ausbildung bei der Sparkasse Duisburg begonnen. Zwei von ihnen nutzen zudem die Chance, parallel zur Ausbildung das Duale Studium an der Sparkassen-Hochschule für Finanzwirtschaft und Management in Bonn zu absolvieren. Die neuen Auszubildenden wurden zu Beginn der drei Start-Tage vom Vorstandsvorsitzenden Joachim Bonn im Hause der Sparkasse begrüßt.

In den folgenden zweieinhalb bzw. drei Jahren lernen die Berufsstarter alles, was sie für ihre Zukunft als Mitarbeitende der Sparkasse Duisburg benötigen. Die Ausbildung erfolgt vorrangig im Geschäftsstellennetz der Sparkasse Duisburg. Eine wertvolle Unterstützung für den Einsatz im Kundenverkehr erhalten die Azubis durch zahlreiche ausbildungsbegleitende Maßnahmen, wie beispielsweise kundenorientierte Seminare, praxisnaher interner Unterricht und diverse Fachbereichseinsätze.