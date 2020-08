Kreditinstitute in Kamp-Lintfort : Sparkasse bleibt in Kamp-Lintfort mit fünf Standorten vertreten

Joachim Bonn ist Vorsitzender des Vorstandes Sparkasse. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort führt die Sparkasse Duisburg ingesamt 38.500 Kundenkonten, davon 16.500 Girokonten. Neben der Geschäftsstelle an der Kamperdickstraße hält die Sparkasse vier SB-Stellen im Stadtgebiet vor.

Seit Mai 2015 setzt die Sparkasse Duisburg, die auch für Kamp-Lintfort zuständig ist, ihr „Vertriebswege- und Standortekonzept 2022“ um. Der Verwaltungsrat hat nun auf Vorschlag des Vorstands einstimmig ergänzende Beschlüsse gefasst. In Kamp-Lintfort bleibt die Sparkasse auch weiterhin mit fünf Standorten vertreten: mit dem Kompetenz-Center Lintfort an der Kamperdickstraße und den SB-Stellen im Geisbruch, im Niersenbruch, an der Friedrich-Heinrich Allee und Tor Ost. In Kamp-Lintfort werden insgesamt 38.500 Kundenkonten geführt, davon 16.500 Girokonten.

Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie habe sich nicht nur der Alltag verändert, sondern auch das Leben in und mit Sparkassen und Banken. Die Digitalisierung, schon zuvor ein bestimmendes Thema in der Finanzwelt, habe mit noch größerer Intensität weiter Fahrt aufgenommen. Zahlreiche Kunden, die bisher eher zurückhaltend das Online-Angebot nutzten, hätten sich jetzt verstärkt für die Abwicklung der täglichen Bankgeschäfte per Online-Banking entschieden, nutzten vermehrt Sparkassencards, Kreditkarten und das jüngst eingeführte Apple Pay zum mobilen und kontaktlosen Bezahlen ohne Bargeld.

Selbst in den geöffneten Geschäftsstellen seien lediglich zum Ultimo eine auslastende Kundenfrequenz zur Abwicklung der täglichen Bankgeschäfte festgestellt worden, erklärt die Sparkasse Duisburg in einer Pressemitteilung. Für die Zukunft geht das Kreditinstitut von noch weiter sinkenden Besucherzahlen aus, als bereits zuvor schon angenommen. Das Kunden-Service-Center und das Digitale-Beratungs-Center der Sparkasse Duisburg im Medienhaus am Hauptbahnhof würden immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Deshalb würden die in der Konzeption für eine Zusammenlegung in den Jahren 2021/2022 ohnehin vorgesehenen und aktuell coronabedingt geschlossenen Geschäftsstellen in Wedau, Wanheim, Rheinhausen, Friemersheim, Vierlinden und Geisbruch in Kamp-Lintfort in einen SB-Standort umgewandelt. Die Besucherzahlen in der Geschäftsstelle Fahrn seien seit langer Zeit rückläufig. Der Verwaltungsrat beschloss, die Geschäftsstelle ab Montag als SB-Standort weiterzuführen. Die aktuell geschlossene Geschäftsstelle Koloniestraße werde seit Juni umgebaut und mit erweitertem SB-Angebot im Herbst 2020 wiedereröffnet. In der Folge werde die modernisierte Geschäftsstelle Kunden der Geschäftsstellen Neudorf und Kaiserberg aufnehmen. Die Kundenberater aus den zusammengelegten Geschäftsstellen würden in den aufnehmenden Stellen sicherstellen, dass vertraute Gesichter anzutreffen sind.