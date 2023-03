Kamp-Lintfort/Moers Benefizkonzert für Erdbebenopfer am Sonntag

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Künstler treten ohne Gagen auf. Gewünscht sei, dass die Besucher, wenn sie können, eine Spende in Spendenboxen werfen, sagen die Organisatoren. Das gesammelte Geld soll an den Verein „Ärzte ohne Grenzen“ gehen. Der Verein habe einen sehr guten Ruf, meinte der Kamp-Lintforter Beigeordnete Christoph Müllmann. Und betont: „Der Verein erreicht mit Medikamenten und medizinischer Hilfe sowohl die Türkei als auch Syrien. Es gibt nur wenige Hilfsorganisationen, die in beiden Gebieten aktiv sind. Wir möchten ein Zeichen der Anteilnahme setzen und hoffen, mit der Spende einen kleinen Beitrag zur Linderung der Not in der Region leisten zu können.“