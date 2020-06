Gastspiel des Cinema del Sol : Sonnenkino auf der Landesgartenschau

KAMP-LINTFORT Für ein besonderes Kinovergnügen unter freiem Himmel sorgte das Cinema de Sol. Kamp-Lintfort ist eine von 15 NRW-Pilotkommunen, die sich an der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr des RVR beteiligen.

Alles, was dieses besondere klimaneutrale Kino braucht, steckt in zwei Fahrradanhängern. Es bescherte am Wochenende auf dem Landesgartenschau rund 70 Gästen mit dem Film „Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“ ein ungewohntes Erlebnis. Aus mehreren Gründen. Das Cinema del Sol ist ein mobiles Kinoevent, das zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien seinen Strombedarf deckt. Die Fahrradanhänger verfügen über modernste Solartechnik und wiegen zusammen rund 140 Kilo. Die beiden Solarmodule sammeln die Sonnenkraft, die in leistungsstarken Akkus gespeichert wird. Ins Gepäck passen ebenfalls Kinoleinwand, Projektions- und Tontechnik.