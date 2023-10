Sondermülldeponie in Kamp-Lintfort Eyller Berg – So ist der Stand der Rückbauarbeiten

Bei den anstehenden Abschluss- und Rekultivierungsarbeiten auf der Deponie Eyller Berg in Kamp-Lintfort zeichnen sich wohl Verzögerungen ab. Aktuell befinde sich die Bezirksregierung Düsseldorf in Abstimmung mit dem Deponiebetreiber über verfahrensbeschleunigende Maßnahmen. Das geht aus eine Vorlage für den Landesumweltausschuss hervor, der am vergangenen Mittwoch getagt hatte. In der Sitzungsvorlage wird ein Fragenkatalog der SPD-Fraktion im Umweltausschuss beantwortet.