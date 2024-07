Studium in der Klosterstadt So wohnen Studenten in Kamp-Lintfort

25 Quadratmeter, Schreibtisch, Bett, kleine Küchenzeile und modernes Bad: So sind die 120 Studentenappartements am Campus Kamp-Lintfort der Hochschule Rhein-Waal eingerichtet. „Ich habe keine so schönen Erinnerungen an meine erste Studentenbude“, erzählt René Schneider lächelnd. Der Landtagsabgeordnete nutzt wieder die Ferienzeit, um in Kontakt und in den Austausch mit den Menschen in seinem Wahlkreis zu kommen. „Bodenständig“ hat er sich zum Thema gesetzt. „Ich wollte gerne erfahren, wie die Studenten hier wohnen“, erklärte der SPD-Politiker am Dienstag. Und das nicht ohne Grund: Eine gute und bezahlbare Unterkunft zu finden, ist eine große Herausforderungen zu Beginn eines Hochschullebens. Die Wohnungsmarkt ist angespannt, die Mieten sind teuer.