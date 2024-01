Tierschutz in Kamp-Lintfort Wie man Haustiere bei Kälte und Schnee richtig schützt

Ausgedehnte Spaziergänge beispielsweise sollten mit Hunden in der Kälte und im Schnee abgekürzt werden – und auf jeden Fall sollte der Hund immer in Bewegung bleiben, so der Bund Deutscher Tierfreunde. Wenn ein Hund zittere oder die Rute einziehe, sollte er schnell zurück ins Warme. Das teilweise gefrierende Hochwasser auf Wiesen und an Fluss Rändern berge Gefahren für freilaufende Hunde.