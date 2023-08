Baumaßnahmen in Kamp-Lintfort Was die Stadt für die Kitas und Schulen plant

Die Stadtverwaltung setzt sukzessive ihre vor Jahren aufgelegte Kitabedarfs- und Schulentwicklungsplanung um. Mehrere neue Kindertagesstätten wurden errichtet und bereits in Betrieb genommen. Auch die Schulen profitierten bereits von den Erweiterungsplanungen der Stadt. Ein Überblick, den die Verwaltung zur Sitzung des Bildungsausschusses am Mittwoch, 23. August, vorlegt, zeigt aber, dass es noch viel zu tun gibt: So muss für die geplante Erweiterung der Kita Wirbelwind das Budget um eine Million Euro erhöht werden. Und die Ebertgrundschule wartet noch immer auf den im April 2022 beschlossenen Anbau. Dort hatte die Stadtverwaltung die Planung zwischenzeitlich gestoppt. Nun soll die Maßnahme in einem statt in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden. Eine weitere Forderung meldete die CDU-Fraktion im Vorfeld des Ausschusses für Bildung an. Das ist der aktuelle Kita- und Schulbau-Sachstand.



Kita Wirbelwind An dieser Kindertagesstätte sollten ursprünglich zum Kita-Jahr 2023 drei weitere Gruppen in Betrieb gehen. Geplant war, zeitgleich das zweigruppige Modulgebäude aufzugeben. Aufgrund der Anfang 2021 prognostizierten Anzahl an Kita-Plätzen entschied die Verwaltung jedoch, das Projekt zu pausieren und später umzusetzen. Wie aus der Vorlage zum Bildungsausschuss hervorgeht, hat das Fachamt Ende 2022 die Planung wieder aufgenommen. Diese befinde sich nun nach der Unterbrechung von anderthalb Jahren wieder in der Ausführungsplanung. Die Baugenehmigung liege vor. Der Baubeginn ist für November 2023, die Fertigstellung für März/April 2025 geplant. Das geplante Budget belief sich ursprünglich auf insgesamt 2,4 Millionen Euro. „Die Kosten für die Entsorgung von Altlasten im Boden waren noch nicht berücksichtigt“, teilt die Verwaltung in der Vorlage mit. Die Verteuerung des Bauprojekts von einer Million Euro mehr begründet die Stadtverwaltung mit der allgemeinen Preissteigerung und einem erhöhten Aufwand im Gewerk der Erdarbeiten und Außenanlagen.