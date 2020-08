Umweltschutz in Kamp-Lintfort : So aktiv ist Kamp-Lintfort im Klimaschutz

In der Sitzung des Umweltausschusses gab die Stadtverwaltung am Dienstag einen aktuellen Sachstand über die bisher angestoßenen Klimaschutzprojekte. Die Prioritätenliste aus dem Klimaschutzkonzept wird nach und nach abgearbeitet.



Energiesparen Viel Lob gab es im Umweltausschuss am Dienstag für das Projekt „Innovation City“ mit Quartiersbüro an der Friedrichstraße: Von Juli 2018 bis Juli 2020 konnten die Projektpartner Stadtwerke Kamp-Lintfort, Verbraucherzentrale NRW sowie Innovation City 315 Energieberatungen durchführen. Es fanden Informationsabende für rund 300 Bürger zu den Bereichen Photovoltaik, richtiges Heizen und weiteren Themen rund um den Klimaschutz statt. Die Beratungen haben laut Klimaschutzmanager Rüdiger Wesseling gefruchtet: In Kamp-Lintfort wurden von 2018 bis 2020 insgesamt 300 Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Das entspreche einer CO 2 -Einsparung von 400 Tonnen pro Jahr. Damit liege die Sanierungsquote im Projektgebiet dreimal höher als der bundesweite Durchschnitt, so Wesseling. Projektpartner der Stadt sind die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Stadtwerke, das AEZ Asdonkshof sowie die RAG Montan Immobilien. „Gerade mit dem Wegfall der Deputatkohle für ehemalige Zechenmitarbeiter gab es ein großes Beratungspotenzial für die Umrüstung der Heizungsanlagen“, erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt.



Solarmetropole Ruhr Kamp-Lintfort gehört zu den 15 Pilotkommunen, die an der Ausbau-Aktion der Initiative beteiligt sind: Die ersten zehn Photovoltaik-Anlagen im Stadtgebiet, die fristgerecht beantragt und installiert werden, erhalten einen Zuschuss von 300 Euro. In Kamp-Lintfort wird der Ausbau von privaten PV- und Solarthermie-Anlagen in Kooperation mit dem Innovation-City-Projekt beworben. Laut Stadt wurden acht Anlagen bewilligt, von denen bislang vier umgesetzt sind. Da die Förderung für 2020 verlängert wurde, können nach aktuellem Stand noch 13 Förderungen bewilligt werden. Neu: Seit April können auch die ersten drei Anträge für Betriebe in Kamp-Lintfort in den Genuss einer Förderung in Höhe von 500 Euro kommen.