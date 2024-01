Brände in Kamp-Lintfort Feuerwehr ist mehr als drei Stunden im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Kamp-Lintfort war in der Silvesternacht mehr als drei Stunden im Einsatz. Gegen ein Uhr wurden die Einsatzkräfte erstmalig alarmiert. An der Lessingstraße hatte der Brand einer Hecke zu einer Ausbreitung auf die weitere Umgebung geführt, weshalb eine Erhöhung der Alarmstufe erforderlich wurde. Parallel war der Einsatz der Feuerwehr aufgrund eines Brandes einer Garage an der Königstraße erforderlich. Beim Eintreffen der Wehrleute befand sich die Garage im Vollbrand, eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus war nicht auszuschließen, teilt die Feuerwehr mit. Gelagerte Gasflaschen habe man sicher ins Freie bringen können. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Durch das schnell wirksame Eingreifen der Feuerwehr sei das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht worden.