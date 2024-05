Ausstellung in Kamp-Lintfort Wie man die Farben der Natur nutzen kann

In Kamp-Lintfort wurde bereits an Schulen und Kitas Wissen der floralen Färbetechniken weitergegeben und in die Praxis umgesetzt. Farbig gestalten lassen sich unterschiedliche Objekte bis hin zur textilen Verarbeitung von Stoffen. Für Susanne Rous vom Kulturbüro nach Corona und mit Blick auf die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 in Kamp-Lintfort, der richtige Moment, „jetzt wieder Schwung in das Sevengardens-Netzwerk zu bringen.“ Kreativ gestalten mit Farben aus den Gärten der Welt dient den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Das Sevengardens-Projekt von Reichenbach ist als RCE-Ruhr Teil des international agierenden Kompetenzzentrums, das auf nachhaltige Bildungsprojekte konzentriert. RCE-Ruhr zeichnet lokale Kompetenzzentren aus, wie sie in Kamp-Lintfort als Netzwerk in Schulen und Kitas agieren. Von Peter Reichenbach und Susanne Rous erhielten im Rahmen der Vernissage folgende drei Kooperationspartner ihre Auszeichnung: Kulturprojekte Niederrhein, Förderverein der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 und Fördergemeinschaft für Bergmannstradition - Linker Niederrhein.