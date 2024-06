Schwerer Unfall in Kamp-Lintfort Seniorin auf Elektromobil von Lkw mitgeschleift

Wie die Polizei mitteilt, wollte die E-Mobilfahrerin aus Kamp-Lintfort die Moerser Straße in Richtung Prinzenplatz an einer Querungshilfe überqueren. Zeitgleich befuhr ein 41 Jahre alter Mann aus Grefrath mit seinem VW Crafter die Moerser Straße in Richtung Friedrich-Heinrich-Allee.