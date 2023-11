Rettungshubschrauber im Einsatz A 42 nach schwerem Unfall gesperrt

Update | Kamp-Lintfort · Eine Person wurde am Mittwoch im Fahrzeugwrack eines Kleintransporters eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Genau eine Woche zuvor gab es an derselben Stelle einen ähnlichen Unfall.

15.11.2023 , 13:05 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der A42 kurz vor dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort ist am Mittwochmorgen ein Kleintransporter auf einen vorausfahrenden Lkw geprallt. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, wurde eine Person im Fahrzeugwrack des Kleintransporters eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet. Die Richtungsfahrbahn Kamp-Lintfort ist momentan komplett gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren und auf den Verkehrswarnfunk zu achten. Tragisch: Fast an derselben Stelle auf der A42 ist es genau eine Woche zuvor zu einem ähnlich schweren Unfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person gekommen. Zwischen dem Kreuz Moers-Nord und dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort fuhr damals ein Kleintransporter am Stauende auf einen Lkw auf. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hubschraubereinsatz nach schwerem Unfall

