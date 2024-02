Baumaßnahmen in Kamp-Lintfort Das Schulzentrum Kamper Dreieck wächst weiter

Das Schulzentrum an der Moerser Straße wächst weiter: Nachdem zum Schuljahr 2022/23 der erste Bauabschnitt mit dem Anbau von sechs neuen Klassenräumen und drei Differenzierungsräumen an die Unesco-Gesamtschule in Betrieb genommen wurde, beginnt in diesem Sommer die Planung für den zweiten Bauabschnitt. Die Stadtverwaltung plant mit Kosten in Höhe von 8,8 Millionen Euro, verteilt auf die Haushaltsjahre 2024 und 2026. Der Bedarf an zusätzlichen Klassenräumen am Kamper Dreieck ist hoch, zwischenzeitlich haben sich die Anforderungen beider weiterführenden Schulen an den Raumbedarf seit der ersten Planung im Jahr 2019 sogar noch geändert, teilte die Verwaltung im letzten Schulausschuss mit.