Bildung in Kamp-Lintfort Schüler kennen sich mit „Klima und Gesundheit“ aus

Die Kinder haben sich selbst gefragt, was sie für das Klima tun könnten und was noch verändert werden könnte. Das Projekt lief insgesamt vier Wochen während des Offenen Ganztags des Caritasverbands Moers-Xanten und nahm auch am Wettbewerb „Gesund macht Schule“ von der Krankenkasse AOK teil. Das Projekt, das in Kooperation mit der Schule und des Offenen Ganztags organisiert wurde, belegte den ersten Platz.