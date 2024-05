Schule und Bildung in Kamp-Lintfort Jedes zweite Kind besucht den Ganztag

Ein Thema, das die Kommune vor dem Hintergrund des Ganztagsförderungsgesetzes bewegt, sind die baulichen Ansprüche, die an die Schulen gestellt werden. Diese seien, so Peter Friedhoff, in Kamp-Lintfort bereits in den vergangenen Jahren berücksichtigt worden. Und so werde die Stadt auch in den noch anstehenden Baumaßnahmen verfahren. Aus Sicht der Verwaltung tragen „Cluster-Bildungen“, die durch Anbauten an der Ernst-Reuter-Schule und der Grundschule am Niersenberg möglich gemacht worden seien, zu einem „größtmöglichen Miteinander von Schulunterricht und nachmittäglichen pädagogischen Angebot“ bei. Gleiches soll bei den anstehenden Bauvorhaben an der Ebertschule, an der Grundschule am Pappelsee (Standort Eyller Straße) sowie an der Ernst-Reuter-Schule (Standort Mittelstraße) ebenso umgesetzt werden.