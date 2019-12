Bildung in Kamp-Lintfort : Schule: Luis Grittner ist der beste Vorleser

Bildung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Alle Schüler des sechsten Jahrganges der Unesco-Schule haben am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels teilgenommen Die Leseratten sind die Stars dieses Wettbewerbs. Sie haben die Möglichkeit, ihre Lieblingsbücher vorzustellen und neue Bücher zu entdecken.

Seit 1959 organisiert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jährlich den Vorlesewettbewerb. Der Wettbewerb, mitbegründet von Erich Kästner, steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den von der Kultusministerkonferenz empfohlenen Schülerwettbewerben. In Kamp-Lintfort wurden zunächst in den einzelnen Klassen die Sieger ermittelt. Beim Schulentscheid traten die Klassensieger gegeneinander an, um den Schulsieger zu ermitteln. Die Jury bestand aus Lehrern und Oberstufenschülern der Unesco-Schule und der Vorjahrssiegerin Anny Hartmann.