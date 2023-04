750 Jahre St.-Bernhardus-Bruderschaft Rossenray Sie waren beim Bezirksjungschützentag in Rossenray erfolgreich

Niklas Meckl blieb am Samstag nur wenige Minuten ohne Prinzenkette. Als die Sieger des Schülerprinzenschießens aufgerufen wurden, musste er die Kette abgeben, die er im Frühjahr 2022 beim Bezirksjungschützentag in Birten erhalten hatte, weil Prinzen sie nur ein Jahr bis zur nächsten Prinzenschießen tragen dürfen. Kurz darauf erhielt der Xantener die Kette als Bezirksjugendprinz. Seine Schwester Ronja-Marie Meckl holte den zweiten Platz. Während er bei der St.-Helena-Bruderschaft Xanten aktiv ist, gehört sie der St.-Victor-Bruderschaft Xanten an.