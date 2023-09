Krönungsball in Saalhoff Sascha Otto wird als König inthronisiert

Gemeinsam mit befreundeten Vereinen wurden er und seine Frau Sandra zu König und Königin gekrönt. Für zwei Jahre präsentieren sie nun den Schützenverein Eintracht Altfeld Saalhoff. Zur Seite stehen ihnen die Thronpaare: Heinz-Dieter und Uschi Krausner, Dirk und Sabine Stabs, Christina und Silke Kühne, Norbert und Ulrike Pastoors sowie Reiner Kühne und Nicole Kühne-Pastoors. Am Tag drauf fand das Kinderschützenfest statt. Es wurde viel gelacht und getanzt, teilt der Schützenverein in einer Pressemitteilung mit. Beim Vogelschießen zwei Wochen zuvor hatte Florian Hanke den Kindervogel abgeschossen und wurde zusammen mit seiner Kinderkönigin Magdalena Kustermann von den Kindern gefeiert. Anschließend heizten die Gipfelstürmer beim Dorffest ordentlich ein. Mit deftigem Essen und großer Tombola fand das Festwochenende in Saalhoff einen schönen Abschluss.