Tradition und Brauchtum in Kamp-Lintfort Wer wird der neue Stadtkönig in Kamp-Lintfort?

Der diesjährige Empfang durch die stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Drese fand aufgrund der Sanierungsarbeiten ausnahmsweise nicht im Rathaus, sondern im Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee statt. Barbara Drese betonte in ihrer Rede, wie wichtig die Pflege der Schützentradition für die Stadtgesellschaft sei und freute sich gemeinsam mit den Anwesenden bei bester Stimmung auf das kommende Stadtschützenfest, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.