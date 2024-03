Schützen in Kamp-Lintfort Sie sind die Stadtmeister im Luftgewehrschießen

Die Siegerehrung fand auf dem Schießstand in der Begegnungsstätte „Alte Scheune“ im Ortsteil Kamp statt. Auch der Stadtsportverband war an diesem Tag mit seinem Vorsitzenden Manfred Klessa anwesend. In der Damenklasse haben gleich drei Frauen 193 Ringe geschossen. In der Altersklasse haben Gerd Müller und Heinz Brugmann beide die maximale Ringzahl von 200 erreicht, teilen die Schützen in einer Pressemitteilung mit. Es habe in diesem Fall jeweils die Zehntelwertung über den entsprechenden Platz entschieden. Auch bei den Mannschaften gab laut Schützenverein es bei den Damen gleich zwei mal das Ergebnis 555. Hier wurde wurde die Mannschaft bevorzugt, die mehr 10er geschossen hatte.