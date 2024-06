Brauchtum in Kamp-Lintfort Die neue Königin des SV Freischütz

Die Königin schießt auch beim Stadtschützenfest mit, das traditionell an einem Samstag kurz vor oder zu Beginn der Schulferien auf dem Prinzenplatz ausgetragen wird. 2024 findet das Stadtschützenfest am 6. Juli statt. Am Prinzenlatz starten die Schützen um 13 Uhr mit einem Umzug. Kurz nach 14 Uhr beginnt das Schießen. Königin Marion wird von ihrem Mann Hermann Köster begleitet.