Schülertheater in Kamp-Lintfort Ein gelungenes „Experiment“

Auch 25 Jahre nach der Veröffentlichung des Bestsellers „Black Box. Versuch mit tödlichem Ausgang" von Mario Giordano ist der Psychothriller vielen noch immer ein Begriff. Das liegt zwar weniger an dem 1999 erschienen Roman selbst, auch nicht an dem 2001 unter dem Titel „Das Experiment – Black Box" von Oliver Hirschbiegel mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle gedrehten Kinofilm und schon gar nicht an der Hollywood-Neuverfilmung unter der Regie von Paul Scheuring 2010. Roman und Film lehnen sich in ihren Erzählungen an ein reales Experiment an, das im Sommer 1971 an der US-amerikanischen Stanford University durchgeführt wurde.