Bildung in Kamp-Lintfort: Schüler simulieren Arbeitstag in einer modernen Firma

Kamp-Lintfort/Moers Europaschüler besuchten das ZDI-Schülerlabor, SchoolFablab@BCMoers, am Berufskolleg Campus Moers.

Die Schüler des neunten Jahrgangs simulierten einen Tag in einer modernen, digital produzierenden Firma. Sie waren Mitarbeiter und Kunden zugleich. So wurde an diesem Praktikumstag für jeden Teilnehmer ein individuelles, per 3-D-Druck erzeugtes Produkt – eine Smartphonehalterung – hergestellt. Die 23 Schüler teilten sich in fünf Abteilungen auf: Design und Marketing, zwei Technikabteilungen (3D-Druck und Laserschneider), ein Finanz- und ein Kommunikationsteam. Den Jugendlichen wurde sofort klar, dass nur in guter Zusammenarbeit ein gutes Produkt entstehen und auch erfolgreich vermarktet werden kann. Das Designteam nahm die Abmessungen auf und drehte einen Werbefilm. Die Technikteams sorgten für eine reibungsfreie, digitale Fertigung und Montage. Der Frage nach dem erforderlichen Marktpreis ging das Finanzteam nach und die Koordination der Abläufe erfolgte durch das Kommunikationsteam. Es zeigte sich, wie wichtig und erfolgreich das Lernen an außerschulischen Lernorten für die Mädchen und Jungen ist. „Wir hatten viel Spaß bei der Durchführung des Simulationstages und mit den entstandenen Produkten. Für diese Möglichkeit, Erfahrung und tolle Zusammenarbeit bedanken wir uns bei allen Mitwirkenden und Beteiligten“, teilte die Schule mit.