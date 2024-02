Schreibwettbewerb in Kamp-Lintfort gestartet Kinder schreiben Geschichten über die digitale Zukunft

Lebendig schilderte er wie im FabLab gedruckt, geschnitten und gewerkt wird, zum Beispiel mit 3D-Druckern, Lasercuttern, Präzisionsfräsen und Schneideplottern – aber auch mit Bohrmaschinen, Lötkolben und Nähmaschinen. Mit diesen Wergzeugen kann man sich industrielles Produktionswissen und Produktionstechniken aneignen und wie richtige Forscher technische und naturwissenschaftliche Experimente durchführen und Neues schaffen. In den nächsten Wochen werden 400 Schülerinnen und Schüler, inspiriert von ihren Erlebnissen im Green FabLab, ihren Erfindergeist und ihre Gedanken in Worte und auch zusätzlich in Bildern fassen. Bis zum 15. März müssen die Geschichten von den Schulen eingereicht werden. Eine Jury trifft die Auswahl der einfallsreichsten und kreativsten Geschichten. Am 21. Juni findet die Preisverleihung statt. Einige der Geschichten werden dann in einem Buch erscheinen, das in den teilnehmenden Klassen verteilt wird.