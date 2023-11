Regionalplan verabschiedet „RVR schlägt Vorbehalte und Kritik in den Wind“

Das Ruhrparlament hat den am Niederrhein umstrittenen Regionalentwicklungsplan mit 932 Hektar neuer potentieller Kies-Abbaugebiete verabschiedet. „Wie zu erwarten“, erklärt René Schneider, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, und meint: „Um mit mehr als drei Jahren Verspätung das Planungswerk fürs Ruhrgebiet endlich in Kraft treten zu lassen, haben die politischen Entscheider alle Kritik und juristischen Vorbehalte in den Wind geschlagen.“ Einzig der begleitende Beschluss, Teilbereiche wie den oberflächennahen Abbau von Rohstoffen noch einmal anzupacken, sobald sich Veränderungen ergeben, gebe ein wenig Hoffnung. Nach dem Regionalplan sei vor dem Regionalplan: „Schließlich ist klar, dass aktuell viel weniger Kies und Sand gebraucht werden. Die Landesregierung wird Anfang 2024 im Landesentwicklungsplan erklären, dass der Abbau von Kies und Sand massiv reduziert wird. Daher können die RVR-Planer sich gleich wieder dransetzen und sicherlich Flächen wieder streichen.“ Bis dahin müsse verhindert werden, so Schneider, dass die Kiesindustrie mit Abbauanträgen für unberührte Flächen Tatsachen schafft. Auch eine Klage gegen den Regionalplan als Ganzes sollte jetzt in Erwägung gezogen werden. Anders lässt sich der Raubbau an der niederrheinischen Landschaft nicht stoppen.“