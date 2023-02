Ausstellung in Kamp-Lintfort Kunst – vielseitig, farbenfroh und originell

Auch die Größe der Bilder variiert stark zwischen ganz klein bis zu Formaten von zwei mal drei Metern. Was all diese Arbeiten eint, ist dagegen eine nahezu überschäumende Farbigkeit. „Ich liebe große Formate. Einige lassen sich auch umdrehen und ergeben dann ganz neue Eindrücke“, erklärte sie kurz vor der Ausstellungseröffnung am Sonntag und drehte dabei eines ihrer Bilder demonstrativ auf den Kopf: „Sehen Sie das? So herum ist es einfach nur eine abstrakte, farbige Komposition, aber auf dem Kopf kann man darin ein menschliches Gesicht erkennen.“ Das, so beschreibt sie ihre Arbeitsweise, mache sie oft auch beim Malen der Bilder. Da habe sie zwar meist schon vorher eine gewisse Vorstellung von dem Motiv, aber das eigentliche Bild entstehe dann anschließend erst richtig während des Malprozesses.