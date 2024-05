Künstler-Residenz in Kamp-Lintfort Die geheime Welt des Kunstklosters

Der letzte Tag der Residenz am Donnerstag war als Abschlussveranstaltung konzipiert und beinhaltete eine Vernissage mit Musik, vorgetragen von der diesmal vierköpfigen Klosterband, bestehend aus Jan Tengeler (Kontrabass, Didgeridoo und Gesang), John-Dennis Renken (Trompete und Electronics), Daniel Schröteler (Schlagzeug) und Rolf Springer (Gitarren). Ihre Musikfolge umfasste zehn Titel, plus einer Zugabe als Abendmeditation. Alle Musiktitel bestanden aus meditativen Klängen und Ausflügen in den Jazz, die Improvisationsmusik und die Kunst der Fluxus-Bewegung à la Helge Schneider.