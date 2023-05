Ausstellung in Kamp-Lintfort Künstlergruppe zeigt neun Positionen zur Kunst im Schirrhof

Sie stehen für neun künstlerische Positionen. Das trennt und eint sie zugleich: Denn wenngleich sie unterschiedlich arbeiten, mögen sie die Kunst ihrer jeweils acht Mitstreiterinnen sehr. Ab Freitag, 5. Mai, stellt die Niederrhein-weit aktive Gruppe „x-positions“ ihre Kunst im Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort aus. Es ist die fünfte gemeinsame Ausstellung, jetzt mit dem Titel „Voll das Leben“. Kennengelernt haben sich die neun Künstlerinnen aus Moers, Dinslaken, Wesel, Hünxe, Sonsbeck und Kamp-Lintfort beim Wettbewerb um den Erna-Suhrborg-Preis, der vor sechs Jahren erstmals in Wesel verliehen wurde. „Wir waren uns auf Anhieb sympathisch“, berichtet Petra Klein aus Moers. Schnell sei allen klar gewesen, dass es spannend wäre, die verschiedenen Ansätze künstlerischen Schaffens miteinander zu diskutieren, zu interpretieren und zu präsentieren. Die Künstlerinnen trafen sich mehrfach in Wesel und gründeten die Gruppe „x-positions“.