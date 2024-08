Familienfest und Schirrhof-Festival in Kamp-Lintfort Rikschas verbinden zwei internationale Feste

Kamp-Lintfort · Am 31. August wird an der Josefkirche das erste „Interkulturelle Familienfest“ gefeiert, am Schirrhof das fünfte Schirrhof-Festival. Vier Rikschas sind zwischen den Standorten unterwegs. Wie es zu dieser Dopplung kam.

15.08.2024 , 16:54 Uhr

Olga Weinknecht, Susanne Rous Katrin Schmitz, Sabine Lipiak, Christoph Landscheid, Rüdiger Eichholtz, Christoph Müllmann und Carola Dannfeld stellten beide Festivals vor. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich