Kamp-Lintfort : Schimmelbelastung: Stadt sucht nach Übergangslösung

Kamp-Lintfort Voraussichtlich bis Mitte März muss für die Schüler der Niersenbergschule eine Übergangslösung geschaffen werden. An der Grundschule war bei Raumluftmessungen eine Schimmelpilzbelastung festgestellt worden, die teilweise über den Grenzwerten liegt.

Am Montag haben sich Schulleitung, Träger des Offenen Ganztags, Schuldezernent sowie Vertreter mehrerer städtischer Ämter auf das weitere Vorgehen verständigt. Ende der kommenden Woche (14. Februar) sollen die Ergebnisse der Schimmelpilzmessungen in sämtlichen Räumen der Schule vorliegen. Ein provisorischer Schulbetrieb soll am Montag, 10. Februar, aufgenommen werden. Der Schulbetrieb muss aber an anderen Standorten stattfinden. Es werde ein Buspendelverkehr angeboten, teilte die Stadtverwaltung am Montag in einer Pressemitteilung mit. Betreuungsangebote/der offene Ganztag sollen weiterlaufen. „Falls eine Teilaufnahme des Schulbetriebes nicht ab Mitte März möglich sein sollte, sei über weitere Übergangslösungen zu entscheiden“, teilt die Verwaltung mit. Aktuell wird geprüft, welche Ausweichstandorte genutzt werden können. Am Mittwoch, 19 Uhr, findet im Foyer der Stadthalle eine Info-Veranstaltung statt.