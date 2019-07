Landwirtschaft in Kamp-Lintfort : Safari zu den Rindern auf Frohnenbruch

Auf dem Biohof Haus Frohnenbruch im Kamp-Lintforter Ortsteil Hoerstgen konnten zwölf Erwachsene und drei Kinder am Samstag Landwirtschaft bei einer „Rindersafari“ im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“.

„Ich wollte einfach mal sehen, wie das mit der Biolandwirtschaft genau funktioniert“, begründete eine aus Moers gekommene Besucherin ihre Teilnahme an der originellen Hofbesichtigung. „Außerdem wollte ich auch immer schon mal den Hofladen hier kennen lernen.“ Dessen Besuch stand an diesem Vormittag natürlich ebenfalls auf dem Programm, allerdings erst zum Schluss. Zunächst ging es erst einmal zu Fuß zum Rinderstall, der erstaunlicherweise an allen vier Seiten offen war. „Unsere Kühe sind in der Regel auch im Winter draußen auf den Weiden. Der Stall ist eigentlich nur ein Schutz gegen Dauerregen“, erklärte Klaus Bird dazu. „Wir haben einfach festgestellt, dass die Tiere in diesem Stall besser atmen können und gesünder bleiben.“ Nach der Stallbesichtigung wartete bereits der Trecker mit dem Hänger, auf dem die Besucher anschließend auf zünftigen Strohballen sitzend auf eine der Rinderweiden gebracht wurden. Ein spannender Moment nicht nur für sie, denn kaum hatte der Trecker angehalten, kamen schon die ersten neugierigen Kühe und ein mächtiger Stier herbei und beäugten ihre Gäste ganz friedlich aus unmittelbarer Nähe. Heruntersteigen durfte dennoch niemand. Dafür hatte die Herde im Moment zu viele ganz junge Kälber, und mit dem Stier wollte sich sowieso niemand anlegen. Dazu gab Bauer Bird interessante Informationen zur Haltung, Pflege, aber auch zur Schlachtung und Vermarktung der Tiere, und beantwortete die zahlreich gestellten Fragen der Fahrtteilnehmer. „So, und jetzt fahren wir zu den Hühnern“, verkündeter er, und Sohn Paul setzte den Trecker wieder in Bewegung. Wie die Rinder, hatten auch die Hühner eine eigene Wiese, nur dass hier einige Areale weiträumig eingezäunt und jeweils mit einem großen, fahrbaren Hühnerhaus ausgestattet waren. Die meisten Hühner tummelten sich aber draußen. „Wir versetzen die Areale und Hühnerhäuser in bestimmten Abständen, damit die Hühner immer wieder eine neue, saubere Futterfläche zum Scharren und Picken haben“, erklärte Klaus Bird. Möchten Sie sie die Ställe gerne mal von innen ansehen?“ Ja, die meisten wollten das und wurden dafür von Paul Bird mit dünnen blauen Plastiküberschuhen versehen. „Gegen die Hühnerkache“, grinste er. Wieder gab es zahlreiche landwirtschaftliche Informationen. Am Ende tuckerte der Trecker noch zu einer Fläche mit zahlreichen vermieteten Gartenparzellen, in denen fleißige Kleingärtner ihr eigenes Gemüse ernten können. Dann ging es wieder zurück zum Hof, wo wer wollte, im Hofladen noch ein paar wohlschmeckende, garantiert biologisch erzeugte Leckereien einkaufen konnte.